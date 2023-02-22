Фильм "Праведник" стал лидером российского проката

16 февраля в широкий прокат вышел фильм "Праведник". Он уже стал лидером кинопроката – за выходные собрал более 120 миллионов рублей.

Картина режиссера Сергея Урсуляка рассказывает историю офицера Красной армии Николая Киселева, который выводит из оккупированного фашистами села более 200 человек за линию фронта. Люди прошли пешком полторы тысячи километров.

По мнению создателей, Великая Отечественная война хранит в себе еще много правдивых историй о подвиге народа. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.