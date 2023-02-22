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Культура

Кинокритики порекомендовали к просмотру мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк 5"

Кинокритики порекомендовали к просмотру мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк 5"

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Кинокритики рекомендуют для семейного просмотра последнюю часть мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк". Анимационная лента от студии Мельница удивит фантастическим сюжетом: персонажам предстоит на себе испытать эффект бабочки, которая устраивает в тридевятом царстве волшебную перезагрузку.

Теперь во всем тридевятом государстве никто, включая саму Василису, не помнит Ивана. А значит герою с Серым Волком нужно перевернуть всю мультвселенную.

Подробнее, что еще можно посмотреть, – в эфире телеканала Москва 24.

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