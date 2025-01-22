"Культура за 100 секунд": в "Москино" начались показы спектакля "Соборная площадь"

В кинопарке "Москино" начались показы иммерсивного шоу "Соборная площадь". По сюжету современная девочка переносится в XVII век, а потом перемещается по временам и городам, в которых происходят разные исторические события в России.

В кино можно посмотреть фильм "Партенопа". В нем рассказывается о девушке, которую назвали в честь древнегреческой нимфы.

Выставка "Русское невероятное" проходит в центре "Зотов". Там показывают произведения искусства за последние 400 лет.

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