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21 декабря, 07:30

Культура

В Москве упростили покупку билетов на культурные мероприятия с помощью mos.ru

В Москве упростили покупку билетов на культурные мероприятия с помощью mos.ru

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В Москве упростили покупку билетов на культурные мероприятия с помощью портала mos.ru. При входе в учетную запись для покупки билета больше не нужно вручную вводить данные, которые понадобятся для посещения концерта или театра. Вся информация автоматически появится в аккаунте Mos ID.

Для этого необходимо перейти в раздел "Афиша". Там можно выбрать интересное мероприятие, не посещая другие сайты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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