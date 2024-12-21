В Москве упростили покупку билетов на культурные мероприятия с помощью mos.ru

В Москве упростили покупку билетов на культурные мероприятия с помощью портала mos.ru. При входе в учетную запись для покупки билета больше не нужно вручную вводить данные, которые понадобятся для посещения концерта или театра. Вся информация автоматически появится в аккаунте Mos ID.

Для этого необходимо перейти в раздел "Афиша". Там можно выбрать интересное мероприятие, не посещая другие сайты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

