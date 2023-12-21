Новый сезон проекта "Списанные книги" запустили в столице

В Москве стартовал новый сезон проекта "Списанные книги". С его помощью москвичи могут бесплатно забирать книги из столичных библиотек. В этот раз для акции подготовили 146 тысяч экземпляров.

В столицу едет Дед Мороз. Волшебник в своей передвижной резиденции отправился в турне по городам России и уже скоро будет в Москве. Его поезд прибудет 27 декабря на Белорусский вокзал.

Москвичей приглашают в школу керлинга. Освоить этот олимпийский вид спорта бесплатно под руководством опытных тренеров можно на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.