21 ноября, 09:00

Культура

Новости мира: автопортрет Фриды Кало продали в США за 54,6 млн долларов

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить в столице 21 ноября

В Театральном центре на Плющихе прошла премьера хореографического шоу "Живые картины"

Большой театр отметил 100 лет со дня рождения балерины Майи Плисецкой

100 лет исполнилось со дня рождения балерины Плисецкой

"Интервью": Эльдар Калимулин – о том, что кардинально меняет артиста

100 лет исполнилось со дня рождения Майи Плисецкой

Фестиваль итальянского кино RIFF пройдет в Москве 20 ноября

"Хроники русской революции" названы "Сериалом года" на премии журнала "КиноРепортер"

Москвичам рассказали о феномене популярности спектакля "Война и мир. Начало романа"

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало продали в США за 54,6 миллиона долларов. Торги прошли на аукционе Сотбис в Нью-Йорке. Картина называется "Сон". Эта работа побила по стоимости рекорд американки Джорджии О'Кифф. Ее "Дурман" ушел с молотка в 2014 году за 44,4 миллиона долларов.

Актер Кевин Спейси признался, что он бездомный. Все его имущество было продано, чтобы оплатить услуги адвокатов из-за скандала вокруг его персоны. Сейчас 66-летний актер живет в отелях и съемных квартирах и не снимается в кино.

Конкурс "Мисс Вселенная – 2025" выиграла участница из Мексики Фатима Бош Фернандес. Второе место заняла представительница Таиланда Вина Павина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

