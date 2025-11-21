Новости мира: автопортрет Фриды Кало продали в США за 54,6 млн долларов

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало продали в США за 54,6 миллиона долларов. Торги прошли на аукционе Сотбис в Нью-Йорке. Картина называется "Сон". Эта работа побила по стоимости рекорд американки Джорджии О'Кифф. Ее "Дурман" ушел с молотка в 2014 году за 44,4 миллиона долларов.

Актер Кевин Спейси признался, что он бездомный. Все его имущество было продано, чтобы оплатить услуги адвокатов из-за скандала вокруг его персоны. Сейчас 66-летний актер живет в отелях и съемных квартирах и не снимается в кино.

Конкурс "Мисс Вселенная – 2025" выиграла участница из Мексики Фатима Бош Фернандес. Второе место заняла представительница Таиланда Вина Павина.

