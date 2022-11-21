В российский прокат выйдет психологический фильм ужасов "Сестры"

На этой неделе в прокат выйдет российский психологический фильм ужасов "Сестры". Это первый российский проект, в котором зрителя пугают глубинным подсознательным ужасом. Главные роли исполнили Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов.

В центре сюжета Аня – молодая мать, которая уже неоднократно сталкивалась с нарастающей агрессией мужа. В попытке спасти ребенка, женщина обращается к потустороннему. Героиня узнает, что есть темные силы, способные прийти на помощь таким, как она.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.