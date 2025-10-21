Народный артист РФ Сергей Гармаш рассказал о работе в театре "Современник"

Народный артист России Сергей Гармаш рассказал о 36 годах, проведенных в театре "Современник", и о том, какую роль в его жизни сыграла худрук Галина Волчек. Он назвал ее своим учителем и человеком, который воспитывал его не только как актера, но и как личность.

По словам артиста, Волчек была для него близка по духу, почти как мать, и оказала огромное влияние на его становление. Несмотря на то, что он уже покинул театр, коллеги и годы, проведенные там, остались для него по-настоящему важными.

Большое интервью с Сергеем Гармашем выйдет во вторник, 21 октября, в эфире телеканала Москва 24.