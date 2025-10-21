Мастер-класс "Осенний натюрморт" пройдет в Москве

Мастер-класс "Осенний натюрморт" пройдет в культурном центре "Нега" в Москве. Готовую поделку можно будет забрать с собой на память.

Вместе с тем в государственной публичной исторической библиотеке продолжает работать выставка "Есть метро!", где можно познакомиться с историей Московского метрополитена с момента его создания. Также в национальном центре "Россия" открыта выставка "Регион-2030. Платформа Будущего".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.