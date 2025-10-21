Форма поиска по сайту

21 октября, 07:45

Культура

Мастер-класс "Осенний натюрморт" пройдет в Москве

"Моя Москва": Эдуард Радзюкевич. Часть 1

Закрытая презентация фильма "Папины дочки. Мама вернулась" прошла в Москве

Показ музыкального спектакля "Там на небе звезды" состоялся в БКЗ "Космос"

Показ музыкального спектакля "Там на небе звезды" прошел в Москве

Организаторы рассказали о программе фестиваля "Биеннале театрального искусства"

Цирку на Цветном бульваре исполнилось 145 лет

"Моя Москва": Кирилл Гребенщиков. Часть 2

Премьер Большого театра Лобухин подвернул ногу во время балета

Спектакль "Мой бедный Марат" пройдет на ВДНХ

Мастер-класс "Осенний натюрморт" пройдет в культурном центре "Нега" в Москве. Готовую поделку можно будет забрать с собой на память.

Вместе с тем в государственной публичной исторической библиотеке продолжает работать выставка "Есть метро!", где можно познакомиться с историей Московского метрополитена с момента его создания. Также в национальном центре "Россия" открыта выставка "Регион-2030. Платформа Будущего".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

