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Новости

21 октября, 07:00

Культура

Москвичам представили культурную афишу на 21 октября

Москвичам представили культурную афишу на 21 октября

Москвичам представили подборку культурных событий 21 октября

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В Москве 21 октября впервые в кинотеатрах покажут мультфильмы "Ежик в тумане" и "Сказка сказок", над которыми работал режиссер Юрий Норштейн. Он использовал в своих произведениях метод комбинированной съемки – метод, при котором совмещают натурные кадры с анимационным изображением.

Также 21 октября стартовал ежегодный фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival. В программе показ киноновинок с Каннского и Венецианского фестивалей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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