Москвичам представили подборку культурных событий 21 октября

В центре цифрового искусства Art Play представили мультимедийную инсталляцию картин Матисса и Пикассо. Изображения проецируются и на стены, и на пол.

21 октября в 19:30 клубе Игоря Бутмана выступит джаз-оркестр CoolGroove BigBand.

Кроме того, в кинотеатрах продолжается показ фильм "Анора" с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым, который получил "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Режиссером картины стал Шон Бэйкер. Сюжет рассказывает о том, как молодая девушка из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы разрушить брак.

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