Новости последнего часа: Санкт-Петербургский культурный форум отменили в 2022 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Минкультуры сообщили об отмене Санкт-Петербургского культурного форума в 2022 году.

Уроки безопасного вождения электросамокатов могут ввести в школах Москвы. Об этом заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Девятую ракетку мира румынку Симону Халеп временно отстранили из-за допинга, рассказали в Международном агентстве по честности в теннисе.

