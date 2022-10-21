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Новости

21 октября, 22:00

Общество

Новости последнего часа: Санкт-Петербургский культурный форум отменили в 2022 году

Новости последнего часа: Санкт-Петербургский культурный форум отменили в 2022 году

"Программа наших передач": "Вокруг смеха"

"Вот это любовь": Наталья Гундарева и Леонид Хейфец

"Ночная смена": фильм "Бандит" и новый альбом Arctic Monkeys

В российский прокат вышла мелодрама "Корсаж"

"Тайны кино": "Покровские ворота", "Пять вечеров", "Место встречи изменить нельзя"

"Звезды советского экрана": Людмила Касаткина и Павел Кадочников

"Вот это любовь": Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон

В российском онлайн-кинотеатре состоялась премьера драмы "Герда"

"Ночная смена": возвращение "Телепузиков" и новый смартфон от компании Motorola

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Минкультуры сообщили об отмене Санкт-Петербургского культурного форума в 2022 году.

Уроки безопасного вождения электросамокатов могут ввести в школах Москвы. Об этом заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Девятую ракетку мира румынку Симону Халеп временно отстранили из-за допинга, рассказали в Международном агентстве по честности в теннисе.

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