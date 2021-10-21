Очередь выстроилась у театра Станиславского и Немировича-Данченко

Москвичи потянулись к искусству. Возле театра имени Станиславского и Немировича-Данченко собралась огромная очередь. Люди выстроились, чтобы попасть на генеральный прогон балета "Ромео и Джульетта".

Это новая постановка режиссера Константина Богомолова. Светская премьера состоится 21 октября.

Эксперты говорят, вероятно, зрители проявляют такой интерес к спектаклю, потому что для Богомолова это первый балетный опыт. Всем интересно, как преобразит классическую историю провокационный режиссер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.