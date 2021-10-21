В прокат вышел фильм "Хороший, плохой, коп"

В прокат вышел вестерн в духе 70-х – фильм "Хороший, плохой, коп". По сюжету, жулик Тедди Муретто замешан в убийстве прокурора. Он опасается за свою жизнь и намеренно попадает в полицейский участок, в надежде спокойно пересидеть ночь. Но по его следу уже идет профессиональный киллер Боб Виддик. Чтобы сделать свою работу, он прикидывается пьяным водителем и занимает камеру по соседству.

В главной роли Фрэнк Грилло – больше известен как злодей из "Капитана Америки." Киллера играет легендарный Джерард Батлер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.