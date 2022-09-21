Прощание с Пускепалисом пройдет в Ярославле 22 сентября

Прощание с заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом пройдет в Волковском театре в Ярославле 22 сентября. Пускепалис был его художественным руководителем. После гражданской панихиды состоится отпевание в Казанском монастыре. Похоронят известного актера и режиссера в Ставропольском крае.

Пускепалис погиб накануне в аварии. Микроавтобус Ford Transit, в котором он находился, столкнулся с одной фурой, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в другую. Вместе с актером погиб водитель машины.