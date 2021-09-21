Москвичам рассказали о главных выставках сентября

В Новой Третьяковке открылась выставка произведений Юрия Пименова. Директор музея Зельфира Трегулова объяснила, почему картина "Новая Москва" главного советского импрессиониста остается вечно новой.

А в ММОМА на Гоголевском представили выставку "Свобода мечтать и жить". Там собрались герои комиксов и олдскульных компьютерных игр. Ее автор – художник из Мадрида Эдгар Планс.

В залах на двух этажах больше 100 ярких работ: увеличенные до гигантских размеров тетрадные страницы с каракулями и мягкий ковер на полу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.