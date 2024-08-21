Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа, 23:59

Культура

На Манежной площади на форуме-фестивале "Москва 2030" выступили участники СВО

На Манежной площади на форуме-фестивале "Москва 2030" выступили участники СВО

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Фестиваль "Спасская башня" в 2024 году посвятят защитникам Отечества

"Интервью": Иван Стебунов – об актерском взаимодействии с зрителями

Выставка фотографий "Мудборд" открыта в МАММ

Актер Иван Стебунов рассказал о традиции театра "Современник"

Новости часа: 160 объектов здравоохранения построили в Москве с 2011 года

Актер Иван Стебунов рассказал, почему порой приходится отказываться от роли

Новости часа: столичные аэропорты работают штатно после ограничений из-за атаки БПЛА

Приставы приступили к розыску комика Гальцева из-за долга в 1,5 миллиона рублей

Герои СВО выступили перед гостями форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". На Манежной площади можно было услышать группу под названием "123-й полк".

Солисты Луганской академической филармонии, вошедшие в коллектив, во время СВО служили в 123-м стрелковом полку народной милиции. Эти рядовые пехотинцы, которые участвовали в освобождении Мариуполя, были награждены за отвагу на поле боя. Сегодня они продолжают поддерживать своих товарищей уже на сцене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
культураМосква 2030видеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика