На Манежной площади на форуме-фестивале "Москва 2030" выступили участники СВО

Герои СВО выступили перед гостями форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". На Манежной площади можно было услышать группу под названием "123-й полк".

Солисты Луганской академической филармонии, вошедшие в коллектив, во время СВО служили в 123-м стрелковом полку народной милиции. Эти рядовые пехотинцы, которые участвовали в освобождении Мариуполя, были награждены за отвагу на поле боя. Сегодня они продолжают поддерживать своих товарищей уже на сцене.

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