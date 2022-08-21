На 101-м году жизни скончался народный артист Николай Лебедев – старейший актер Театра Моссовета.

Творческий путь он начал еще в 1939 году на сцене столичного ТЮЗа. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации вернулся на сцену и в 50-е годы стал ведущим артистом Театра Моссовета.

Также Лебедев известен по ролям в кино. Он снялся почти в 40 картинах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.