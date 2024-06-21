Киноверсию спектакля "Я – Сергей Образцов" покажут в кинотеатре "Октябрь" 22 июня

Киноверсию одного из самых аншлаговых спектаклей столицы "Я – Сергей Образцов" покажут в кинотеатре "Октябрь" вечером 22 июня. Картина рассказывает историю знаменитого режиссера кукольного театра. Премьера завершает первый сезон масштабного проекта "Театр в кино".

Кроме того, в рамках показа в "Октябре" подготовили интерактивную выставку. В первой части экспозиции находятся личные и архивные фотографии Образцова. Во второй – все про закулисье спектакля. Подробнее – в программе "Сити".