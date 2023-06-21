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Культура

В России на этой неделе состоится премьера фильма "Копенгагена не существует"

В России на этой неделе состоится премьера фильма "Копенгагена не существует"

В российский прокат выйдет драма "Копенгагена не существует"

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На этой неделе в российском прокате состоится несколько премьер. Среди них – романтическая драма из Дании с загадочным названием "Копенгагена не существует". Этот фильм повествует о большой любви.

По сюжету главный герой встречает девушку своей мечты. Они, буквально, растворяются друг в друге, изолируясь от всего мира. Внезапно Ида пропадает. В деле нет никаких зацепок или улик, но полиция быстро прекращает поиски. Сандеру нужно вспомнить всю историю их отношений, чтобы сложить картину, дающую ключ к исчезновению девушки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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