Новый фильм Хаяо Миядзаки выйдет в российских кинотеатрах в этом году

Новый мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки покажут в России. Одна из компаний купила права на его прокат.

Миядзаки известен своими анимационными фильмами. Например, "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Мой сосед Тоторо" и другие картины этого автора отличаются красивой рисовкой и наполнены любовью и теплом. В них рассказывается о простых людях, каждый из которых проходит свою дорогу испытаний и в конце обязательно добивается цели.

О чем будет новый мультик, пока не раскрывается, как и дата показа. Последняя работа 82-летнего режиссера будет называться "Как поживаете?". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.