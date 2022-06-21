"Тайны нашей эстрады": закадычные подруги – Людмила Зыкина и Екатерина Фурцева

Дружба двух этих женщин – золотого голоса России Людмилы Зыкиной и министра культуры СССР Екатерины Фурцевой у многих вызывала зависть и недоумение. Кто-то считал, что одна подруга двигает другую, кто-то распускал сплетни о том, как обе злоупотребляют горячительным в бане. Людмила Зыкина старалась не обращать внимание на досужие пересуды. Она просто искренне почитала свою старшую подругу, наставницу, а затем тяжело переживала смерть Екатерины Алексеевны.

Кто распускал слухи о самоубийстве Фурцевой? Почему Зыкиной пришлось покинуть хор имени Пятницкого? И как повлиял на карьеру Зыкиной уход Фурцевой? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".