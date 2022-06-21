Названы актуальные фильмы, которые можно посмотреть на этой неделе

В Москве стартовал фестиваль документального кино Beat Film Festival, который продлится до 3 июля. Зрители смогут посмотреть различные фильмы. Например, можно оценить картину "Корова", которая была участницей прошлых Канн.

Главной героиней фильма действительно стала корова. Вся жизнь Лумы – это бесконечные роды, дойка, еда, снова роды и так по кругу. Андреа Арнольд, лауреат Оскара, снимала ее больше четырех лет. Фильм стал попыткой намекнуть, что человек относится к живым существам как к вещам.

Еще одна документалка – "Мэри Куант: Мини-революция". Это история появления мини-юбки и судьба ее изобретательницы, а также гимн свободе 1960-х годов. В фильме представлены модельеры, главреды глянцевых журналов и супермодель Кейт Мосс, которые объясняют, как мини-юбка изменила жизнь женщин и всю современную моду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.