Хоккейный клуб "Спартак" предложил помощь певице МакSим. Сейчас она находится в искусственной коме. В пресс-службе клуба сообщили, что следят за здоровьем певицы и уже связались с ее представителями, чтобы предложить любую помощь.

Песня МакSим "Знаешь ли ты" популярна среди болельщиков команды. Композицию не раз исполняли хором на матчах, и ее называют неофициальным гимном красно-белых.

Ранее в поддержку МакSим уже выступила сборная России по футболу. В аккаунте команды появилось видео песни "Знаешь ли ты". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.