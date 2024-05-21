Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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Новости

21 мая, 21:00

Культура

Городской фестиваль "Все на улицу" стартует в Москве с 1 июня

Городской фестиваль "Все на улицу" стартует в Москве с 1 июня

"Сити": выставка "Любовь. От и до" в Москве продлится до 28 июля

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Москвичам рассказали, как провести свободное время 21 мая

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В Москве стартовал городской фестиваль "Все на улицу", который продлится 100 дней. В его рамках пройдут кинопоказы под открытым небом, экскурсии, встречи с популярными актерами, танцы и пленэры.

С 22 мая в столице ожидается похолодание. По прогнозам Гидрометцентра России, завтра во второй половине дня температура начнет падать. Погоду будет определять мощный антициклон. Он охладит воздух на 5–6 градусов.

Пассажиры метро могут оценить комфортность температуры и вентиляции в вагонах. Стикеры с QR-кодом для отзывов появятся над дверями. Как пояснил заммэра Максим Ликсутов, чтобы выразить свое мнение нужно отсканировать код, указать линию, дату и время поездки. А после оставить свой комментарий. Номер вагона появится автоматически.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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культураобществопогодавидеоЕкатерина Фоменко
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