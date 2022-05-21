"Ночь музеев" стартовала в Москве. Торжественно открыли ее в Историческом музее. В эти дни он празднует свое 150-летие.

Акция пройдет в привычном формате – без ковидных ограничений. Но можно также посмотреть мероприятия онлайн. Музеи и выставочные комплексы пускают посетителей бесплатно с предварительной регистрацией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.