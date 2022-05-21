Международный кинофестиваль "17 мгновений..." проходит в Павловском Посаде

В Павловском Посаде проходит VI Международный кинофестиваль "17 мгновений..." имени Вячеслава Тихонова. Его придумала и воплотила в жизнь дочь актера Анна Тихонова. С тех пор фестиваль ежегодно проводят на родине народного артиста.

Традиционно в программе два конкурса – полнометражных игровых фильмов и телевизионных сериалов. В жюри – известные актеры, режиссеры, кинематографисты и деятели культуры. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.