Победитель "Евровидения-2019" заболел коронавирусом и не выступит в финале

Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, победивший на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2019 году, не сможет вживую выступить в финале конкурса этого года, который состоится 22 мая, так как получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом рассказали организаторы конкурса.

Еще несколько дней назад Лоуренс выходил на сцену во время первого полуфинала. На карантин уже ушла команда из Исландии, у одного из них обнаружили коронавирус, поэтому на сцене покажут только видеозапись выступления. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.