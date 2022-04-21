Телеканал Москва 24 рассказал о главных кинопремьерах этой недели

10:00
В столичных кинотеатрах на этой недели состоятся премьеры фильмов. Одна из них – французская комедии “Этот новый мир” режиссера Луи Гарреля. Он же сыграл главную роль. Абель, Марианна и их 13-летний сын живут в Париже. Роскошная квартира, доверху набитая антиквариатом, винтажной дизайнерской одеждой, дорогими винами и прочими ценными вещами, которые просто пылятся на полках.
Однажды родители узнают, что их сын продал свой самокат, а вместе с ним и большую часть их ценностей. Через пару минут криков и возмущений выясняется, что мальчик вместе с сотнями других детей по всему миру финансирует экологический проект. Чтобы спасти планету, они хотят превратить пустыню Сахару в море.
Еще одна премьера – "Первый Оскар". Российский фильм о подвиге советских документалистов, которые сняли кинохронику об обороне Москвы.
Осень 1941 года, немцы под Москвой. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются от эвакуации и отправляются на фронт, чтобы зафиксировать на кинопленке оборону города. Главную роль сыграл Тихон Жизневский.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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