Режиссер Алексей Учитель рассказал, почему переехал в Москву

Алексей Учитель рассказал, что любит снимать кино в Санкт-Петербурге, однако, он уверен, что благодаря переезду в Москву, он приобрел важные личностные характеристики и качества.

Режиссер отметил, что именно столица обладает особой энергией, которая заставляет идти вперед, несмотря на преграды, и достигать поставленных целей. Кроме того, он подчеркнул, что то, что в данный момент строится в Москве, имеет большое значение для кинематографистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.