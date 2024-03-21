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21 марта, 18:00

Культура

Режиссер Алексей Учитель рассказал, почему переехал в Москву

Режиссер Алексей Учитель рассказал, почему переехал в Москву

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Алексей Учитель рассказал, что любит снимать кино в Санкт-Петербурге, однако, он уверен, что благодаря переезду в Москву, он приобрел важные личностные характеристики и качества.

Режиссер отметил, что именно столица обладает особой энергией, которая заставляет идти вперед, несмотря на преграды, и достигать поставленных целей. Кроме того, он подчеркнул, что то, что в данный момент строится в Москве, имеет большое значение для кинематографистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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