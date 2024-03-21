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21 марта, 00:00

Культура

Премьера сериала "Обоюдное согласие" прошла в кинотеатре "Октябрь"

Премьера сериала "Обоюдное согласие" прошла в кинотеатре "Октябрь"

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Премьера сериала "Обоюдное согласие " прошла в кинотеатре "Октябрь" – гостям показали первые серии второго сезона. В центре сюжета – история успешной семьи, в которой за счастливым фасадом скрывается драма.

"Обоюдное согласие" – это первая российская вертикальная франшиза, то есть сезоны по сюжету разные, но их объединяет одно: это детективная история о том, что может скрываться за фасадом идеальной семьи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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