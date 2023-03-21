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21 марта, 18:04

M24.RU

Деятели культуры рассказали о программе акции "Ночь театров"

Деятели культуры рассказали о программе акции "Ночь театров"

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21 марта в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная культурной акции "Ночь театров".

О нововведениях и программе мероприятий рассказывали:

  • руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
  • генеральный директор, художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман (онлайн);
  • художественный руководитель Московского академического театра имени Владимира Маяковского Егор Перегудов;
  • солистка Москонцерта Ирина Кострова.
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