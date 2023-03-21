21 марта, 18:04M24.RU
Деятели культуры рассказали о программе акции "Ночь театров"
21 марта в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная культурной акции "Ночь театров".
О нововведениях и программе мероприятий рассказывали:
- руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
- генеральный директор, художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман (онлайн);
- художественный руководитель Московского академического театра имени Владимира Маяковского Егор Перегудов;
- солистка Москонцерта Ирина Кострова.