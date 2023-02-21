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Российский триллер "Бешенство" выйдет 23 февраля

Российский триллер "Бешенство" выйдет 23 февраля

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Российский триллер "Бешенство" выйдет 23 февраля. По сюжету фильма отец привозит в деревню сына-наркомана, чтобы тот в таежной глуши смог победить зависимость. В итоге оба оказываются в западне – вспышка бешенства происходит в регионе, вокруг героев – зараженные волки.

В основе сюжета – реальная история. Отца в картине сыграл Алексей Серебряков, а режиссером проекта выступил Дмитрий Дьяченко, который снял "Чебурашку" и "Последнего богатыря". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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