Фильмы и сериалы компании Walt Disney уберут из российских киносервисов 1 марта. Об этом предупредили на сайте онлайн-кинотеатра "ИВИ". Пользователям предложили купить кинохиты студии, чтобы сохранить их в своей коллекции.

На данный момент контент компании Disney присутствует в библиотеках таких крупных сервисов как "КиноПоиск", "ИВИ" и Okko. Уточняется, что будут недоступны фильмы "Титаник", "Звездные войны", "Король лев", "Мстители", "Ледниковый период" и другие картины.

Ранее в СМИ уже появлялись сообщения, что многие зарубежные фильмы уберут из российских онлайн-кинотеатров, так как заканчиваются лицензионные соглашения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.