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Культура

Фильмы и сериалы компании Walt Disney уберут из российских киносервисов 1 марта

Фильмы и сериалы компании Walt Disney уберут из российских киносервисов 1 марта

Фильмы и сериалы Disney уберут из российских сервисов 1 марта

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Фильмы и сериалы компании Walt Disney уберут из российских киносервисов 1 марта. Об этом предупредили на сайте онлайн-кинотеатра "ИВИ". Пользователям предложили купить кинохиты студии, чтобы сохранить их в своей коллекции.

На данный момент контент компании Disney присутствует в библиотеках таких крупных сервисов как "КиноПоиск", "ИВИ" и Okko. Уточняется, что будут недоступны фильмы "Титаник", "Звездные войны", "Король лев", "Мстители", "Ледниковый период" и другие картины.

Ранее в СМИ уже появлялись сообщения, что многие зарубежные фильмы уберут из российских онлайн-кинотеатров, так как заканчиваются лицензионные соглашения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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