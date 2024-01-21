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21 января, 17:30

Культура

Очереди у галерей и музеев заметили в завершающий день акции "Московской музейной недели"

Очереди у галерей и музеев заметили в завершающий день акции "Московской музейной недели"

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В завершающий день работы "Московской музейной недели" у культурных учреждений выстроились очереди. Несмотря на мороз, большое количество людей стоит на улице у Музея Ильи Глазунова на Волхонке. А группа тех, кто хочет попасть в галерею Шилова на Знаменке, растянулась по периметру здания.

Следующая музейная неделя пройдет в феврале. Акция позволяет посещать выставочные залы и галереи Москвы бесплатно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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