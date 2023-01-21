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21 января, 18:30

Культура

В ночь на 22 января наступит Китайский Новый год

В ночь на 22 января наступит Китайский Новый год

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В ночь с 21 на 22 января наступит Китайский новый год – самый любимый праздник для миллионов китайцев, который символизирует приход весны. В честь этого в стране проходит праздник фонарей и шествия драконов.

Торжества длятся целых две недели. Людям, рожденным в год покровителя, советуют надеть сегодня побольше красного и розового. А на столе обязательно должны быть пельмени как символ достатка, конфеты, орехи и мандарины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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