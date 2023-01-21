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Культура

Необычный концерт устроили в переходе с МЦК на станцию метро "Ленинский проспект"

Необычный концерт устроили в переходе с МЦК на станцию метро "Ленинский проспект"

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Необычный концерт устроили в переходе с МЦК на станцию метро "Ленинский проспект". Музыканты в клоунских костюмах бодро играли хиты современных рок-групп. Выступление понравилось настолько, что образовалась небольшая пробка. Люди останавливались, чтобы послушать, снимали на мобильные. Некоторые решили поддержать артистов не только морально, но и материально, бросая деньги в сумку на колесиках, которая стояла перед импровизированной сценой.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

культуравидеоНикита Пименов
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