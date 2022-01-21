Куравлева перевели в хоспис

Актера Леонида Куравлева выписали из Коммунарки и перевели в хоспис.

В больницу артиста отправили еще в новогодние праздники, у него подозревали коронавирус. В итоге у актера диагностировали пневмонию.

Позднее сын Куравлева рассказал, что артисту стало лучше, наметилась положительная динамика. По последним сообщениям, пневмонию у актера вылечили, однако в итоге ему присвоили паллиативный статус. По данным СМИ, причина в том, что есть другая, неизлечимая болезнь.

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