Москвичам рассказали, как провести выходные

21 января, 18:30
На онлайн-платформах вышел сериал "Миротворец". Это история про героя из последней части "Отряда самоубийц" с Джоном Синой в главной роли. Супергероя придумали и нарисовали в 1966 году. По сюжету комикса мальчик по имени Кристофер Смит узнает, что его отец – бывший комендант нацистского лагеря смерти. Шокированный Кристофер решает стать миротворцем.
Также на онлайн-платформах вышел сериал "Как я встретила вашего папу". Это спин-офф легендарного сериала про маму, который все смотрели в нулевых. На этот раз свою вторую половину ищет не Тед Мосби, а девушка Софи. Место действия то же – Нью-Йорк, только теперь на дворе 2022 год и бушует пандемия, а молодые люди знакомятся не в барах и клубах, а в интернете.
Кроме того, в прокат вышла "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона. На первый взгляд сюжет напоминает обыкновенный проходной ромком. Америка 1973 года. 15-летний школьник Гэри влюбляется в ассистентку фотографа Алану, которая на 10 лет старше.
В "Манеже" открылась выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя". Лидеру группы "Кино" в этом году исполнилось бы 60 лет. На грандиозной экспозиции можно увидеть инсталляции, одежду и коллекцию арта, созданного Цоем. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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