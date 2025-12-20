Бюст народного артиста СССР Ивана Козловского установлен в Московской консерватории

В год 125-летия со дня рождения Ивана Козловского в Московской консерватории состоялось торжественное открытие его бюста. Как говорили его современники, он не выступал, а жил на сцене.

Как отметила внучка артиста, Козловский был предан своему делу и зрителям, выступая в консерватории на сольных концертах на протяжении 60 лет. Фигуру создал мастер XX века – скульптор Алексей Портянко.

