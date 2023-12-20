Спектакль "Тайна хранителя времени" прошел в Образцовпарке

20 декабря съемочная группа Москвы онлайн побывала за кулисами новогоднего спектакля "Тайна хранителя времени" в парке Театра кукол Образцова. Корреспондент Анна Луговская пообщалась с режиссером-постановщиком Еленой Польди и артистами.

"Тайна хранителя времени" – это совместный проект Театра кукол Образцова и независимой театрально-цирковой компании "Антикварный цирк" при участии артистов Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева.