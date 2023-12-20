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20 декабря, 18:31

M24.RU

Спектакль "Тайна хранителя времени" прошел в Образцовпарке

Спектакль "Тайна хранителя времени" прошел в Образцовпарке

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20 декабря съемочная группа Москвы онлайн побывала за кулисами новогоднего спектакля "Тайна хранителя времени" в парке Театра кукол Образцова. Корреспондент Анна Луговская пообщалась с режиссером-постановщиком Еленой Польди и артистами.

"Тайна хранителя времени" – это совместный проект Театра кукол Образцова и независимой театрально-цирковой компании "Антикварный цирк" при участии артистов Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева.
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