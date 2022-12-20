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Культура

Российский фильм "Бывшие. Happy end" выйдет в прокат с 22 декабря

Российский фильм "Бывшие. Happy end" выйдет в прокат с 22 декабря

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В российский прокат выйдет фильм-катастрофа "Мира"

Российский фильм "Бывшие. Happy end" выйдет в прокат с 22 декабря. Картина является продолжением нашумевшего сериала про наркоманку, которая влюбилась в своего психолога.

На протяжении трех сезонов главные герои сходятся и расходятся, ругаются и мирятся. Однако чем дальше они убегают от своей любви, тем больше их тянет друг к другу. Фильм должен поставить точку, будут ли они вместе или расстанутся навсегда

Фильм снял Антон Мегердичев. Именно он снял "Движение вверх" и "Сердце Пармы". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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