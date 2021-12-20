В Москве наградили победителей Всероссийского конкурса к 800-летию Александра Невского. Все работы участников объединила эта важная историческая дата.

Торжественная церемония награждения прошла на ВДНХ. Одним из почетных гостей мероприятия стал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. По его словам, у конкурса большая миссия, он помогает возрождать важнейшие традиции – создавать художественные произведения по мотивам исторических событий.

Всего было пять номинаций: живопись, скульптура, икона, а также произведения для хора и гимна. В общей сложности в конкурсе приняли участие более 250 человек в возрасте от 18 до 35 лет.

Лучшие работы участников показали на специальной выставке на ВДНХ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.