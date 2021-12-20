В Кремле пообещали обеспечить безопасность Александра Сокурова

Кремль пообещал режиссеру Александру Сокурову защиту в случае угрозы его жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Сокуров направил председателю СПЧ обращение с извинениями за свои высказывания во время видеоконференции с Владимиром Путиным.

Во время встречи Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека Сокуров заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет входить в состав России. С данной позицией президент не согласился, отметив, что в России никто не хочет сепаратизма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.