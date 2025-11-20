100 лет исполнилось со дня рождения Майи Плисецкой

100 лет исполнилось со дня рождения балерины Майи Плисецкой 20 ноября. 47 лет она выступала в Большом театре и совершила революцию в балете, в том числе соединив виртуозную технику с актерской игрой.

Насыщенная жизнь балерины связана с Москвой. Она родилась здесь, танцевать училась в балетной школе на Фрунзенской. В 18 лет она уже выступала в Большом театре. Балерина прославилась своими ролями в постановках "Дон Кихот", "Лебединое озеро", "Ромео и Джульетта" и "Спящая красавица".

