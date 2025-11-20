Фестиваль итальянского кино RIFF пройдет в Москве 20 ноября

Московская афиша предлагает горожанам насыщенную культурную программу. Фестиваль итальянского кино RIFF стартует 20 ноября, на него приедут ведущие режиссеры и актеры из Италии с новыми картинами. Откроет программу комедия "Безумное свидание".

Также можно посетить выставку "Образ Москвы в русском искусстве" из коллекции Государственного Русского музея, где представлены работы Васнецова, Бродского, Репина и других мастеров. Для любителей технологий работает интерактивная выставка "Робостанция" с роботом-предсказателем, робособакой и первой в мире роборыбой.

