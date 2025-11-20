"Хроники русской революции" названы "Сериалом года" на премии журнала "КиноРепортер"

В Москве прошла церемония награждения премии "Событие года", которую вручает журнал "Кинорепортер". Каждый год награды присуждаются лучшим представителям кино и телевидения.

"Сериалом года" был назван 16-серийный кинороман Андрея Кончаловского "Хроники русской революции". Приз из рук режиссера Владимира Хотиненко получили актриса Юлия Высоцкая и генеральный директор телеканала "Россия", продюсер Антон Златопольский.

"Эту премию я получаю второй год, за что очень благодарен. Но этот год особый, потому что "Хроники русской революции" полюбили не только мы, но и зрители: об этом говорит цифра в 29,5 миллиона человек, посмотревших сериал. Так что спасибо зрителю! Я очень благодарен судьбе и Андрею Сергеевичу Кончаловскому, что мы оказались у истоков идеи этого сериала и затем в процессе работы над ним. Пользуясь случаем, хочу сказать, что этого сериала не было бы без Алишера Усманова: настоящие меценаты в мире кино – это редкость, но он к таким относится. Хочу поблагодарить наших партнеров из компании Start и Эдуарда Илояна. Сказать спасибо команде, которая это делала. Фантастическим актерам – Юлии Высоцкой, Юре Борисову, Жене Ткачуку, Никите Ефремову и другим потрясающим артистам, некоторые из которых впервые оказались в кадре, и, надо отдать им должное, отличить их от профессиональных артистов иногда невозможно. Выдающейся группе. И отдельное спасибо – исполнительному продюсеру Олесе Гидрат", – сказал на вручении Златопольский.

Сериал создан телеканалом "Россия", кинокомпанией "Черно-белое кино" и онлайн-кинотеатром START.

