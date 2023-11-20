Новости часа: телеканал Москва 24 стал лауреатом телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Лауреатом телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" стал телеканал Москва 24, сообщили организаторы мероприятия.



Движение ограничат в районе Старокоптевского переулка с 27 ноября на 5 месяцев из-за инженерных работ. Об этом сообщает Дептранс столицы

Также столичный Дептранс предупредил о мошенниках, выдающих себя за сотрудников метро.