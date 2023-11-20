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20 ноября, 16:45

Культура

Жителям столицы рассказали, на какие культурные события можно попасть на этой неделе

Жителям столицы рассказали, на какие культурные события можно попасть на этой неделе

Москвичам рассказали, где можно посмотреть спектакль "Щелкунчик" в столице

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Москвичам рассказали, на какие культурные события можно попасть на этой неделе

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В столице пик культурной жизни. В выставочных залах открываются новые выставки, в театрах показывают премьеры. Чем ближе Новый год, тем чаще москвичи покупают билеты на балет "Щелкунчик". Однако увидеть его можно не только в Большом театре.

Балет идет и на других знаменитых сценах, а также в районных театрах и культурных центрах. Где можно еще посмотреть этот спектакль и на какие культурные события можно попасть уже на этой неделе? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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