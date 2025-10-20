20 октября, 23:00Культура
Показ музыкального спектакля "Там на небе звезды" состоялся в БКЗ "Космос"
В Большом концертном зале "Космос" прошел показ музыкального спектакля "Там на небе звезды". Главную роль в постановке сыграл Юрий Николаенко, также известный под творческим псевдонимом NЮ. Кроме того, он выступил режиссером спектакля.
Зрители увидели историю о семейных драмах, настоящей дружбе, предательстве и трудном выборе, а также о том, как важно оставаться верным себе даже в сложных обстоятельствах.
